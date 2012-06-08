Дом Второго общества взаимного кредита на Садовой повторно выставили на торги

Прием заявок на участие в торгах завершится 16 сентября. Начальная стоимость лота составляет 578,07 млн рублей.

Компания ДОМ.РФ объявила о проведении аукциона по продаже исторического здания начала XX века, расположенного в центре Петербурга. Лот включает в себя объект культурного наследия федерального значения "Дом Второго общества взаимного кредита с флигелями" общей площадью 4,4 тыс. кв. м и земельный участок площадью 0,17 га.

Прием заявок на участие в торгах завершится 16 сентября. Начальная стоимость лота составляет 578,07 млн рублей. Недвижимость подходит для коммерческого использования.

Здание расположено по адресу: улица Садовая, дом 34, литера А. Оно было построено в период с 1907 по 1909 годы по проекту архитектора Федора Лидваля. После завершения строительства здание использовалось Вторым обществом взаимного кредита. В начале 1990-х годов здесь размещался "Метрожилинжстрой", а затем - филиал Балтийского банка.

После реконструкции здание находится в хорошем состоянии. В 2017 году оно было включено в реестр объектов культурного наследия федерального значения, а охранное обязательство утверждено в 2019 году. Победитель аукциона будет обязан провести работы по сохранению объекта, соблюдать требования по его содержанию и использованию в соответствии с законодательством.

Ранее мы сообщили о том, что дом реставратора откроют на Литейном проспекте.

Фото: ДОМ.РФ