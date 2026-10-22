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Росгвардейцы задержали молодого человека за повреждение машины на Лиговском проспекте

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В настоящее время сумма материального ущерба устанавливается.

В Центральном районе росгвардейцы задержали дебошира, прыгавшего на припаркованном автомобиле на Лиговском проспекте. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области. 

В полицию вечером 20 октября обратилась владелица кроссовера Geely, сообщившая о том, что нетрезвый незнакомец громит ее машину. На месте установили 20-летнего хулигана, повредившего капот и крышу транспортного средства. 

Задержанный, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, был доставлен в 76-й отдел. В настоящее время сумма материального ущерба устанавливается.

Ранее на Piter.TV: перед судом в Петербурге предстанет повредившая чужую иномарку. 

Видео: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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