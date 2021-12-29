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В Красном Селе затопило Боровую улицу и Стрельнинское шоссе

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На месте аварии уже работает бригада "Водоканала".

В Красном Селе накануне, 21 января, прорвало трубу. В результате случившегося две улицы были затоплены. Об этом сообщили в группе "Транспортный коллапс. Красное Село" в соцсети "ВКонтакте". В пресс-службе "Водоканала" прокомментировали инцидент. 

На аварийном участке работает бригада. Выяснилось, что вода вышла из трубы, диаметр которой 300 мм. Около 18 часов вечера дефект ликвидировали. Отходы вывели в канализацию.

Известно, что в домах Красного Села горячую воду и отопление не выключали. Подробности случившегося уточняются.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Кудрово произошла авария на газопроводе.

Видео: ВКонтакте / Транспортный коллапс. Красное село

 

Теги: боровая улица, коммунальная авария, красное село, потоп
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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