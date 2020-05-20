В Петербург на следующей неделе может прийти потепление до +27 градусов

При этом по ночам в Ленинградской области всё ещё ожидаются небольшие заморозки.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал о предстоящей погоде на выходных и следующей неделе.

Про выходные дни все сказано и вроде пока точно, по крайне мере прогнозы свои мы не корректируем. Придет антициклон, который принесет сухую, солнечную и тихую погоду. Александр Колесов, синоптик

Уже в выходные дни будет становиться все теплее, 12 июня в Петербурге +21…+23 градуса. На следующей неделе антициклон и продолжающееся потепление сделают свое дело, поэтому можно ожидать температуру днём и до +22…+27 градусов, отметил синоптик. При этом по ночам в Ленинградской области всё ещё ожидаются небольшие заморозки.

Фото: Piter.tv