В Петербург к выходным придёт потепление до +23 градусов

Влияние антициклона сохранится все три выходных дня, осадков не будет.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал, что сегодня можно смело снимать теплые куртки и шапки, потому что днем ожидается до +18…+19 градусов.

Дождь придет в город только вечером, ориентировочно в 20:00 – 21:00 и в течение ночи пройдет через Петербург, утром уходя на восток Ленинградской области.

Влияние антициклона сохранится все три выходных дня, осадков не будет, ветер ослабеет, днём температура от +18 до +23 градусов. Однако ночи будут холодными, особенно 10 июня, когда температура понизится до +1…+6 градусов.

Фото: Piter.tv