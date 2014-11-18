Первая партия вакцин от гриппа поступила в Петербург

В ближайшие дни в районные поликлиники будут направлены три различных типа вакцин для взрослых и детей.

В Петербург была доставлена первая партия вакцин от гриппа. На центральную фармацевтическую базу поступило 614 040 доз, стало известно 13 августа из официального Telegram-канала городского правительства.

В ближайшие дни в районные поликлиники будут направлены три различных типа вакцин для взрослых и детей. Среди них: четырехвалентная вакцина "Ультрикс Квадри", "Флю-М" и "Совигрипп". Все они произведены в России.

Каждый житель города имеет возможность пройти бесплатную вакцинацию в прививочных пунктах, график работы которых будет опубликован на веб-сайте Комитета по здравоохранению. Вакцинация будет проводиться до декабря 2024 года.

Ранее мы сообщили о том, что начал работу первый в Петербурге Центр женского здоровья для пациенток зрелого возраста.

Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")