После вмешательства прокуратуры восстановлена подача горячей воды во Фрунзенском районе

Выяснилось, что в период с 5 по 7 июля ресурсоснабжающая организация проводила гидравлические испытания и ремонтные работы на теплосетях.

Благодаря вмешательству прокуратуры Фрунзенского района Петербурга, в 367 жилых домах была восстановлена подача горячей воды. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выяснилось, что в период с 5 по 7 июля ресурсоснабжающая организация проводила гидравлические испытания и ремонтные работы на теплосетях. Проверка прокуратуры показала, что после окончания срока проведения работ горячая вода отсутствовала в 367 многоквартирных домах Фрунзенского района.

Прокурор внес представление генеральному директору организации. Нарушения были устранены. Прокуратура также добивается перерасчета платежей за горячую воду всем жителям домов, поскольку ограничение коммунальной услуги превысило допустимые пределы.

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Фото: Piter.TV (создано с помощью "Шедеврум")