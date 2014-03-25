Постановки театров в Петербурге в прошлом году посетили 2,8 млн человек

В Северной столице каждый год проводятся фестивали "Звезды белых ночей", "Площадь Искусств", DANCE OPEN, "Опера – всем", "Классика на Дворцовой", "Свинг белой ночи" и другие.

Всемирный день театра отмечается 27 марта. По случаю в Смольном рассказали о работе культурных учреждений в Петербурге.

В прошлом году театры и концертные организации представили более 80 новых постановок, их посетили 2,8 млн человек. В Северной столице каждый год проводятся фестивали "Звезды белых ночей", "Площадь Искусств", DANCE OPEN, "Опера – всем", "Классика на Дворцовой", "Свинг белой ночи" и другие.

Кроме того, продолжаются строительство и реконструкция театров. Завершены работы в здании Консерватории имени Римского-Корсакова. Новую сцену получит Малый драматический театр, ведется реконструкция театра имени Шаляпина и театра имени Якобсона.

Благодарю всех, кто своим талантом и вдохновением дарит великую нравственную силу, воспитывает чувство гордости за нашу культуру и нашу страну. Желаю всем радости творчества! Александр Беглов, губернатор Петербурга

Ранее на Piter.TV: московский театр "Студия театрального искусства" приехал в Петербург с гастролями.

Фото: pxhere