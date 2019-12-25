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Пулково примет рейсы из Калининграда в связи с туманом в Храброво
Сегодня, 11:59
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Пулково примет рейсы из Калининграда в связи с туманом в Храброво

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В общей сложности из-за погодных условий задерживаются шесть рейсов.

В связи с сильным туманом в Калининграде три самолета, которые следовали в Храброво, ушли на запасной аэродром в Петербург. Об этом 6 ноября пишет ТАСС.

В общей сложности из-за погодных условий задерживаются шесть рейсов. Аэропорт Калининграда продолжает принимать самолеты, исходя из оперативной обстановки. 

Ранее рейс "Уральских авиалиний" из Сочи в Петербург перенесли на 18 часов. Это было связано с производственными причинами. 

Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер) 

Теги: пулково, туман, храброво
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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