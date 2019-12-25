Авиарейс из Сочи в Петербург перенесли на 18 часов

Теперь вылет запланирован на 11:30.

Рейс авиакомпании "Уральские авиалинии" из Сочи в Петербург задерживается на 18 часов из-за производственных причин, сообщает издание "Фонтанка" со ссылкой на пассажира.

Речь идет о рейсе U6 548. Согласно данным сервиса flightradar24, самолет должен был вылететь накануне в 17:30 и прибыть в Петербург в 21:50 24 октября. Однако посадка на рейс так и не началась. Читатель рассказал изданию, что ночью пассажиров разместили в отеле, но причину задержки рейса им не разъяснили.

Теперь вылет запланирован на 11:30. В пресс-службе "Уральских авиалиний" подтвердили задержку рейса, сославшись на производственные причины, и уточнили, что во время ожидания пассажиры получают все услуги, предусмотренные федеральными авиационными правилами.