Мокрый снег придет в Петербург к середине следующей недели

Синоптик Колесов предупредил о мокром снеге в Петербурге в начале ноября.

В Санкт-Петербурге к середине следующей недели ожидаются осадки в виде мокрого снега. В Ленинградской области снег местами может образовать временный покров, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

Пока в Петербурге и регионе сохраняется необычно теплая для конца октября погода. В ночь на 27 октября температура воздуха в Северной столице не опустилась ниже +9,9 градуса. По словам Колесова, это стало самым высоким минимальным ночным показателем для этой даты за весь период наблюдений.

Из-за высоких ночных и дневных температур средняя температура воздуха за сутки также оказалась экстремально высокой. Теплая погода, по прогнозу специалиста, сохранится до конца октября.

В начале ноября в регионе ожидается заметное похолодание. Дневная температура воздуха опустится ниже +5 градусов, а к середине следующей недели возможен мокрый снег.

Ранее мы рассказывали о том, какая погода будет в предстоящие выходные. В субботу обещают теплый и пасмурный день, ночью возможны дожди. Днем воздух прогреется до +11 градусов. А на воскресенье прогнозируют прохладу без осадков, температура воздуха +5…+8 градусов.

Фото: Piter.TV