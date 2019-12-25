В Красном Селе мужчины устроили ножевой бой из-за девушки

Один из участников драки попал в больницу.

В субботу вечером, 21 мая, в Красном Селе между двумя жителями произошла драка, которая закончилась кровопролитием. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В доме № 6 по Стрельнинскому шоссе мужчины устроили ножевой бой из-за "дамы сердца". Один из участников конфликта попал в больницу с ранением в спине.

Сотрудники полиции задержали 30-летнего оппонента пострадавшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

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Фото: Piter.tv