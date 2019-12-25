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В Красном Селе мужчины устроили ножевой бой из-за девушки
Сегодня, 10:21
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В Красном Селе мужчины устроили ножевой бой из-за девушки

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Один из участников драки попал в больницу.

В субботу вечером, 21 мая, в Красном Селе между двумя жителями произошла драка, которая закончилась кровопролитием. Об этом сообщили в  пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В доме № 6 по Стрельнинскому шоссе мужчины устроили ножевой бой из-за "дамы сердца". Один из участников конфликта попал в больницу с ранением в спине. 

Сотрудники полиции задержали 30-летнего оппонента пострадавшего. По факту случившегося возбудили уголовное дело.

Ранее на Piter.tv: восьмиклассника из Колпино госпитализировали после удара ножом в грудь.

Фото: Piter.tv

Теги: драка, красное село, поножовщина, стрельнинское шоссе
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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