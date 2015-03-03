Мобилизованным бизнесменам из Петербурга предоставят меры поддержки

Предпринимателям предоставят отсрочку по ряду выплат и пени.

Петербургским предпринимателям, которые попали под частичную мобилизацию, окажут меры имущественной поддержки. Основные их них перечислило издание Spb.aif.ru.

Так, со стороны городского комитета имущественных отношений (КИО) поступило предложение об оказании помощи предпринимателям, которые выступают руководителями и одновременно единственными учредителями своих организаций. В их отношении будет ведён мораторий на расторжение договоров аренды государственного имущества и на начисление пени. Также на период службы им предоставят отсрочку выплат по договорам аренды недвижимости и земельных участков и по договорам на размещение нестационарных объектов.

В свою очередь комитет по энергетике и инженерному обеспечению намерен отозвать пени по коммунальным услугам для призванных ИП и самозанятых за несвоевременную оплату услуг ЖКХ. В этом случае бизнесменам предоставят отсрочку. Наконец, на время отсутствия работников предприятия смогут заполнить пустующие вакансии.

Ранеев Ленобласти рассказали, куда сообщать о задержке выплат мобилизованным.

Фото: Piter.TV