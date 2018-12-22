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В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, чем полезен крыжовник
Сегодня, 10:26
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В Роспотребнадзоре петербуржцам рассказали, чем полезен крыжовник

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Эта ягода насчитывает около 1,5 тыс. сортов, плоды разнообразны по цвету.

В пресс-службе Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти перечислили полезные свойства крыжовника. 

Эта ягода насчитывает около 1,5 тыс. сортов, плоды разнообразны по цвету: они могут быть зелеными, желтыми, красными, бордовыми, розовыми, черными и белыми. В крыжовнике много витаминов (A, B, C, E, PP), минералов (железо, фосфор, калий, магний, кальций, йод) и полезных веществ (органические кислоты, пектины, дубильные вещества). 

Крыжовник помогает укрепить иммунитет, улучшает работу сердца и сосудов, снижает холестерин, нормализует обмен веществ, повышает гемоглобин, выводит токсины и соли тяжелых металлов, благотворно влияет на кожу, волосы и ногти, оказывает легкое слабительное действие и предотвращает рак. 

Пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу и Ленобласти 

При этом важно учитывать противопоказания: крыжовник может вызвать аллергию и не рекомендован при гастрите, язвенной болезни, колите, энтерите, диарее, повышенной кислотности желудочного сока и индивидуальной непереносимости. 

Ранее в Роспотребнадзоре назвали сезонные ягоды и фрукты августа. 

Фото: pxhere 

Теги: крыжовник, роспотребнадзор
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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