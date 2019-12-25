Женщина получила ожоги 23% тела после посещения солярия в одном из фитнес-клубов Петербурга

Медики обнаружили ожоги на груди, спине, руках, животе и бедрах.

Жительница Петербурга обратилась за медицинской помощью после использования солярия в одном из фитнес-клубов города. У неё диагностированы ожоги первой степени на различных участках тела.

Как сообщает "Фонтанка", инцидент произошел четыре дня назад в клубе, расположенном в Парголово: 26 декабря женщина ощутила дискомфорт и покраснение кожи, что побудило её посетить травмпункт.

Медики обнаружили ожоги на груди, спине, руках, животе и бедрах. Состояние пострадавшей врачи оценивают как удовлетворительное.

Ранее мы сообщили о том, что мужчина умер после шутки перед детьми в Зеленогорске.

Фото: Piter.TV