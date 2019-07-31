С 2020 года водители будут получать автомобильный номер у изготовителя

Также в законе прописано требование предъявлять паспорт владельца автомобиля, если регистрирует ТС не сам владелец.

Владимир Путин подписал закон, который с 2020 года позволит водителям получить номерной знак у самого изготовителя. Документ опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Также в законе прописано требование предъявлять паспорт владельца автомобиля, если регистрирует ТС не сам владелец.

Еще закон постановил оформлять регистрационный документ на вывозимое из страны транспортное средство или шасси транспортного средства.

Ранее на Piter.TV: За отсутствие полиса ОСАГО будут лишать водительских прав.

Видео: Piter.TV

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