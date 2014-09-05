364 тысячи человек прибыли на российских рейсах.

Почти полмиллиона пассажиров обслужил аэропорт Пулково в неделю ПМЭФ. Об этом сообщили в ООО "Воздушные ворота Северной столицы".

Период форума для аэропорта – это не только время встреч и переговоров, но и дни пиковых нагрузок. Всего за неделю, на которую пришелся ПМЭФ, с 3 по 9 июня аэропорт обслужил 456 тысяч человек: 364 тысячи человек прибыли на российских рейсах и 92 тысячи человек на международных рейсах.

Чаще всего в эти дни в Северную столицу прилетали из Москвы, Калининграда, Сочи, Казани и Екатеринбурга. Среди лидеров международных направлений – Анталья, Стамбул, Минск, Дубай и Самарканд.

На ПМЭФ Пулково подписал соглашение с Российскими студенческими отрядами. Соглашение предусматривает совместную работу по подготовке квалифицированных специалистов для последующего трудоустройства, а также всестороннее развитие молодежи.

Фото: Piter.tv