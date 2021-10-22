Подозреваемый в телефонном мошенничестве в Петербурге дал явку с повинной

Пенсионерка из Колпино отдала мошеннику 700 тысяч рублей.

Полиция Невского района задержала мужчину по подозрению в телефонном мошенничестве. Его жертвами могли стать две пенсионерки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

20-го октября 83-летней жительнице Всеволожска позвонил мужчина. Он рассказал о том, что ее внучка попала в ДТП, и девушке требуется 50 тысяч рублей, которые нужно передать через курьера.

Аналогичная ситуация произошла с 70-летней жительницей Купчино. В этот раз мошенник представился сыном пенсионерки. Он попросил 700 тысяч рублей.

По обоим фактам были возбуждены уголовные дела. Задержанный дал явку с повинной. Расследование продолжается.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что петербургский пенсионер отдал мошенникам более 10 млн рублей в качестве инвестиций.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти