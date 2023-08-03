В Петербурге полицейские задержали мошенников, продающих несуществующие морские контейнеры

На данный момент задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два – в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей.

В Петербурге задержаны трое мужчин, подозреваемых в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в крупном размере. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, злоумышленники размещали в сервисе бесплатных объявлений информацию о продаже морских транспортных контейнеров. Покупатели были уверены, что имеют дело с представителями юридического лица, поэтому перечисляли злоумышленникам полную предоплату на указанные ими реквизиты. После получения денег "продавцы" не доставляли клиентам товар и переставали выходить на связь.

На данный момент задокументировано пять эпизодов мошенничества, три из которых совершены в отношении частных лиц и два – в отношении организаций. Общий ущерб составил более 1,3 млн рублей.

По местам проживания задержанных проведены обыски, в результате которых изъяты компьютерная техника, средства связи, 68 банковских карт, деньги. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

В апреле был задержан петербуржец, который продавал несуществующую мебель из ротанга. Установлено, что подозреваемый создал группу в одной из социальных сетей, в которой предлагал приобрести мебель из ротанга. Мебели на самом деле не существовало. И после оплаты товара молодой человек переставал выходить на связь.

Видео: МВД