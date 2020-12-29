Полицейские по горячим следам задержали обворовавших пенсионерку мужчин

Злоумышленники обманом проникли в квартиру женщины и украли деньги.

Полиция Калининского района Петербурга по горячим следам задержала двух воров, оставивших без денег местную пенсионерку. Инцидент произошел 12 января в квартире на улице Руставели, в тот же день 76-летняя обманутая хозяйка жилища обратилась к правоохранителям. Подробности рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как выяснилось, в тот день в квартиру женщины вошли неизвестные, заверив, что хотят вернуть пенсионерке деньги за якобы ранее установленные приборы контроля газообмена. Улучив момент, когда хозяйка отвлеклась, злоумышленники похитили из комнаты 29 тысяч рублей. В полиции возбудили уголовное дело о краже и начали розыск воров. Уже 13 января каждого из злоумышленников задержали по месту жительства, ворами оказались неработающие 24-летний и 25-летний граждане. Полицейские устанавливают все эпизоды противоправной деятельности задержанных.

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Видео: пресс-служба ГУ МВД