Пулково возобновит полеты на китайский курорт Хайнань из спустя пять лет

Сейчас добраться до Хайнаня из Петербурга возможно только с пересадкой, например, через Москву.

Запуск прямых рейсов из Петербурга на китайский остров Хайнань запланирован на конец января — начало февраля 2025 года. Ранее авиасообщение было приостановлено в 2020 году из-за пандемии COVID-19, сообщает издание "Ведомости".

Директор по авиационной коммерции компании "Воздушные ворота Северной столицы" Асият Халваши отметила, что Хайнань пользуется популярностью среди туристов, особенно привлекателен он своими возможностями для пляжного отдыха. Остров также известен своими санаториями, что делает его привлекательным местом для медицинского туризма. По мнению Халваши, Хайнань может стать достойной альтернативой Таиланду.

Предварительно планируется выполнение двух рейсов в неделю по маршруту Петербург-Хайнань, которые будут осуществляться как российскими, так и иностранными авиакомпаниями. Сейчас добраться до Хайнаня из Петербурга возможно только с пересадкой, например, через Москву. Такое сообщение организовала компания "Аэрофлот" в конце 2023 года. Прямой рейс на Хайнань уже доступен из городов Екатеринбург, Новосибирск, Красноярск, Владивосток и Хабаровск.

Согласно данным ВВСС, пассажиропоток между Санкт-Петербургом и Китаем за первые десять месяцев 2024 года достиг отметки в 204 тысячи человек, что в три раза превышает показатели аналогичного периода предыдущего года.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиропоток из Петербурга в Казахстан увеличился с начала года.

Фото: Piter.TV