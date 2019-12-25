В суде Петербурга рассмотрят дело двух хулиганов, ударивших мужчину в ресторане ножом

Дело о покушении на убийство в ресторане направлено в суд.

Прокуратура Адмиралтейского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих мужчин. Они обвиняются по статье о групповом покушении на убийство из хулиганских побуждений (ч. 3 ст. 30, пп. "ж", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, в мае обвиняемые в состоянии алкогольного опьянения в ресторане на Садовой улице повздорили с одним из посетителей заведения.

После чего один из обвиняемых напал на мужчину со спины и нанес несколько ударов ножом по груди, шее и плечу, затем передал нож товарищу, который также нанес один удар.

Сотрудники ресторана и посетители заведения оттащили нападавших от потерпевшего, оказали жертве первую помощь и вызвали скорую.

Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд.

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