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Спектакль "Покровские ворота"
Сегодня, 19:00
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Спектакль "Покровские ворота"

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Постановку покажут 7 августа в "Балтийском доме". Начало в 19:00. Комедия для зрителей старше 12 лет.

Вернитесь в старую Москву и насладитесь атмосферой тех времен. Эта история об искренней любви, настоящей дружбе и внимании друг к другу. Постановка возвращает веру в то, что теплота тех лет обязательно вернется в наш мир. Ведь ветру времени все же не под силу разрушить вечные основы, к которым тянулся и будет тянуться любой человек, пусть он порой себе в этом и не признается... 

На сцену выйдут Егор Лесников, Олег Куликович, Сергей Ионкин, Дарья Юргенс, Мария Лысюк, Владимир Бойков, Виктория Зайцева, Арсений Воробьёв.

Фото: baltic-house.ru

Теги: балтийский дом, покровские ворота, театр
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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