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В Петербург к первым майским выходным придёт похолодание
Сегодня, 10:07
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В Петербург к первым майским выходным придёт похолодание

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Дневная температура ожидается в районе +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов посоветовал жителям Северной столицы не убирать далеко куртки.

После продолжительного сухого и теплого периода погода должна испортиться. Так обычно бывает в конце апреля и на первые майские праздники.  И только в очень редкие годы в конце апреля стояла жаркая погода.

Александр Колесов, синоптик

После  прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха в городе понизится. Похолодание  будет заметным, дневная температура ожидается в районе +10 градусов, но в дальнейшем в отдельные наиболее облачные и дождливые дни может быть и холоднее с максимальной температурой до +10 градусов.

Фото: Piter.tv

Теги: апрель, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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