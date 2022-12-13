В Петербург к первым майским выходным придёт похолодание

Дневная температура ожидается в районе +10 градусов.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов посоветовал жителям Северной столицы не убирать далеко куртки.

После продолжительного сухого и теплого периода погода должна испортиться. Так обычно бывает в конце апреля и на первые майские праздники. И только в очень редкие годы в конце апреля стояла жаркая погода. Александр Колесов, синоптик

После прохождения в четверг холодного атмосферного фронта с дождями температура воздуха в городе понизится. Похолодание будет заметным, дневная температура ожидается в районе +10 градусов, но в дальнейшем в отдельные наиболее облачные и дождливые дни может быть и холоднее с максимальной температурой до +10 градусов.

Фото: Piter.tv