Стало известно, когда отключат отопление в Петербурге

По словам главного синоптика города Колесова, до 26 апреля столбики термометров не опустятся ниже плюсовых показателей.

В Петербурге скоро отключат отопление. Это произойдет после того, как средняя температура воздуха за окном составит плюс 8 градусов. Об этом 24 апреля пишут "Невские новости".

По словам главного синоптика города Колесова, до 26 апреля столбики термометров не опустятся ниже плюсовых показателей. Однако позже ожидается похолодание и дожди. И там среднесуточная будет ниже – всего +5… +6 градусов. Поэтому, еще не отключат тепло, до 9 мая вряд ли отключат, предположил синоптик.

Колесов добавил, что, несмотря на похолодание, холодного ветра горожане могут не опасаться. По крайней мере, на этой неделе.

Ранее в Ленобласти 25 апреля ожидается до +22 градусов и кратковременные дожди. Ветер южный, юго-восточный ночью 4-9 м/с, днём 6-11 м/с.

Фото: pxhere

