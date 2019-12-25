Синоптик Колесов рассказал, какая погода ожидается в Петербурге в выходные

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов поделился прогнозом погоды на выходные.
К региону подходит холодный атмосферный фронт с дождями: он будет неактивным, хотя порывы ветра 10 октября составят 7-12 м/с, а местами и до 15 м/с. Осадки продолжатся, однако их станет меньше. Температурный фон останется стабильным – воздух прогреется до +5…+10 градусов.
Надо еще отметить и понедельник, когда в регион направляется следующий циклон, который принесет очередной дождь. Но циклон смещается уже с юга, поэтому ветер снова повернет к восточному направлению, вода в реках и каналах снова понизится.
Александр Колесов, синоптик
Ранее в Петербурге вода из Смоленки затопила Новосмоленскую набережную.
Фото: Piter.TV
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