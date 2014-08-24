С воскресенья в Петербург придёт "привычная" декабрьская погода с плюсовой температурой

Сегодня температура достигнет нуля градусов.

Над территорией Петербурга и Ленинградской области установилась однотипная погода с постоянным снегом и медленным повышением температуры воздуха, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

В Санкт-Петербурге, на юго-западе Ленинградской области сегодня днем температура воздуха достигнет 0 градусов, местами перейдет через ноль на слабый плюс. Пока что повышение температуры непродолжительное. Уже завтра температура воздуха вернется к отрицательным значениям и зима со снегом продолжится.

Но возвращение это теперь уже ненадолго, так как с воскресенья, 17 декабря, начинается движение циклонов с Атлантики, и наш регион попадет в совершенно другую погоду, наверно, хотя этого и не хочется, более привычную для декабрей последних лет. Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv