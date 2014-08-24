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С воскресенья в Петербург придёт "привычная" декабрьская погода с плюсовой температурой
Сегодня, 9:40
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

С воскресенья в Петербург придёт "привычная" декабрьская погода с плюсовой температурой

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Сегодня температура достигнет нуля градусов.

Над территорией Петербурга и Ленинградской области установилась однотипная погода с постоянным снегом и медленным повышением температуры воздуха, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

В Санкт-Петербурге, на юго-западе Ленинградской области сегодня днем температура воздуха достигнет 0 градусов, местами перейдет через ноль на слабый плюс. Пока что повышение температуры непродолжительное. Уже завтра температура воздуха вернется к отрицательным значениям и зима со снегом продолжится.

Но возвращение это теперь уже ненадолго, так как с воскресенья, 17 декабря, начинается движение циклонов с Атлантики, и наш регион попадет в совершенно другую погоду, наверно, хотя этого и не хочется, более привычную для декабрей последних лет.

Александр Колесов, синоптик

Фото: Piter.tv

Теги: декабрь, погода
Категории: Лента новостей,

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