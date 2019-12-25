В Петербурге 13 декабря ожидается первая зимняя оттепель

Температура воздуха 13 декабря в Петербурге -1…+1 градус.

Северная столица в среду продолжит ощущать влияние циклона, теряющего силы над Финским заливом. Он сохранит в регионе облачную погоду, вызовет осадки в виде снега и мокрого снега, и повысит температуру до слабых оттепелей. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица, сообщил ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 13 декабря в Петербурге -1…+1 градус, по Ленобласти -4…+1°. Ветер юго-восточный 4-9 м/с.

В четверг временами ожидаются снег, гололедица и 0…-2 градуса.

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Фото: Piter.tv