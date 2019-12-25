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В Ленобласти 13 декабря местами потеплеет до +1 градуса
Сегодня, 13:52
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В Ленобласти 13 декабря местами потеплеет до +1 градуса

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Пройдёт снег, местами небольшой, на западе в отдельных районах – мокрый снег.

В Ленинградской области в середине недели ожидается преимущественно облачная погода. Местами возможна плюсовая температура, рассказали в ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В среду, 13 декабря, в Ленобласти пройдёт снег, местами небольшой, на западе в отдельных районах – мокрый снег, налипание мокрого снега. Ветер юго-восточный, восточный 4-9 м/с.

Температура воздуха в течение суток -2...-7 градусов, днём на юго-западе местами до +1 градуса. На дорогах сложная обстановка. 

Фото: unsplash; МЧС

Теги: декабрь, зима, погода
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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