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Синоптик о погоде в Петербурге на выходных: "Бегите из города"
Сегодня, 9:06
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Синоптик о погоде в Петербурге на выходных: "Бегите из города"

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В субботу воздух может прогреться до +33 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных. По его словам, антициклон прогревается и в городе станет ещё жарче.

Сегодня и завтра приготовимся бить рекорды температуры в городе, а они были довольно "низкие" – 1 июля 2011 года +30.9, 2 июля 2011 года +31,5 градусов. Теперь совет:  "Бегите из города, особенно в субботу". 

Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста еще 1 июля в Петербурге ожидается до +31 градуса, а 2 июля воздух может прогреться до +33 градусов. Вероятные кратковременные дожди в воскресенье днем значительно не исправят ситуацию.

Так что пережидаем жару на природе, конечно, кто может, и ждем понижение температуры на следующей неделе.

Александр Колесов, синоптик

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов.

Фото: Piter.TV

Теги: александр колесов, погода
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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