Синоптик о погоде в Петербурге на выходных: "Бегите из города"

В субботу воздух может прогреться до +33 градусов.

Главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал о погоде в городе на предстоящих выходных. По его словам, антициклон прогревается и в городе станет ещё жарче.

Сегодня и завтра приготовимся бить рекорды температуры в городе, а они были довольно "низкие" – 1 июля 2011 года +30.9, 2 июля 2011 года +31,5 градусов. Теперь совет: "Бегите из города, особенно в субботу". Александр Колесов, синоптик

По словам специалиста еще 1 июля в Петербурге ожидается до +31 градуса, а 2 июля воздух может прогреться до +33 градусов. Вероятные кратковременные дожди в воскресенье днем значительно не исправят ситуацию.

Так что пережидаем жару на природе, конечно, кто может, и ждем понижение температуры на следующей неделе. Александр Колесов, синоптик

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил, что в начале июля в Петербурге температура ожидается выше нормы на 4-6 градусов.

Фото: Piter.TV