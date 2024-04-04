На День Победы в Петербурге и области ожидается без дождя, но прохладно

Тепло вернётся в Северную столицу лишь на следующей неделе.

В День Победы, 9 мая, жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области ждет переменная облачность без существенных осадков. Как сообщает Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью столбики термометров опустятся до +2...+4°C, а днем воздух прогреется до +10...+12°C.

Ветер будет дуть с северо-востока и севера умеренной силы. Атмосферное давление в течение дня повысится, что благоприятно скажется на самочувствии метеозависимых людей.

Такая погода позволит комфортно провести праздничные мероприятия на открытом воздухе, однако организаторы рекомендуют участникам парадов и шествий одеться потеплее.

Ранее Piter.TV сообщал, что на Дворцовой площади прошел Бал Победы, в котором поучаствовали 1945 человек.

Фото: Piter.TV