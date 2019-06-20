Начало новой рабочей недели в Петербурге и Ленобласти пройдёт с дождями

При этом температурный фон налаживается.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в понедельник, 28 апреля, погода в Петербурге и Ленинградской области будет неустойчивой.

Утром ожидается мокрый снег, который постепенно перейдет в дождь. Температура воздуха составит ночью +1...+3 градуса, днем потеплеет до +10...+12 градусов. Ветер юго-западный и западный, ночью умеренный, днем местами усиливающийся до сильного. Атмосферное давление в течение дня будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что крошечный нерпёнок нашёл спасение в Фонде друзей балтийской нерпы.

Фото: Piter.TV (Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум")