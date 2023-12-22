В Петербурге на этой неделе ожидаются температурные качели

Сегодня в Северной столице пройдет дождь, а завтра выпадет снег.

В Петербурге в среду, 1 февраля, начнется похолодание. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.

По словам специалиста, в Северной столице выпадет снег. Немного подморозит. Но на смену холодной погоде вновь придет тепло. Лишь на следующей неделе установится стабильный минус.

Подморозит, поэтому не будет слякоти, снежок прикроет гололед, и можно будет ходить по тротуарам, не напрягаясь, как сегодня утром. Александр Колесов, синоптик

Сегодня, 31 января, в городе на Неве будет слякоть и гололедица из-за повышения температуры воздуха. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Кроме того, во вторник возможен дождь.

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