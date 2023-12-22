  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге на этой неделе ожидаются температурные качели
Сегодня, 9:32
160
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге на этой неделе ожидаются температурные качели

0 0

Сегодня в Северной столице пройдет дождь, а завтра выпадет снег.

В Петербурге в среду, 1 февраля, начнется похолодание. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале. 

По словам специалиста, в Северной столице выпадет снег. Немного подморозит. Но на смену холодной погоде вновь придет тепло. Лишь на следующей неделе установится стабильный минус. 

Подморозит, поэтому не будет слякоти, снежок прикроет гололед,  и можно будет ходить по тротуарам, не напрягаясь, как сегодня утром.

Александр Колесов, синоптик

Сегодня, 31 января, в городе на Неве будет слякоть и гололедица из-за повышения температуры воздуха. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Кроме того, во вторник возможен дождь.

Фото: Pxhere

 

Теги: дождь, колесов, погода, прогноз погоды, синоптик
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии