В Петербурге на этой неделе ожидаются температурные качели

В Петербурге в среду, 1 февраля, начнется похолодание. Об этом сообщил главный синоптик Петербурга Александр Колесов в своем tg-канале.
По словам специалиста, в Северной столице выпадет снег. Немного подморозит. Но на смену холодной погоде вновь придет тепло. Лишь на следующей неделе установится стабильный минус.
Подморозит, поэтому не будет слякоти, снежок прикроет гололед, и можно будет ходить по тротуарам, не напрягаясь, как сегодня утром.
Александр Колесов, синоптик
Сегодня, 31 января, в городе на Неве будет слякоть и гололедица из-за повышения температуры воздуха. Столбики термометров покажут +1...+3 градуса. Кроме того, во вторник возможен дождь.
Фото: Pxhere
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