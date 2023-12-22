В Петербурге 31 января ожидается до +3 градусов

В последний январский день погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта.

В последний январский день погода в Северной столице будет формироваться под влиянием тёплого атмосферного фронта. Его стараниями в регионе облачно, временами снег, переходящий в мокрый снег и в дожди. На дорогах и тротуарах местами возможна гололедица, рассказал ведущий специалист погодного центра "Фобос" Михаил Леус.

Температура воздуха 31 января в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области -1…+4 градуса. Ветер юго-западный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 755 мм рт. ст., что ниже нормы.

В четверг ожидается мокрый снег с дождем и +2…+4 градуса.

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Фото: Piter.tv