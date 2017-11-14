В Петербурге и Ленобласти 5 ноября обещают гололед и мокрый снег

Ночью и утром на дорогах гололедица.

Почти что зима: в Санкт-Петербурге и Ленинградской области в начале новой рабочей недели будет снежно. По информации ФГБУ "Северо-Западное УГМС", столбики термометров во вторник, 5 ноября, покажут до -3 градусов ночью, до +3 градусов днём.

Ветер ночью северо-западный, западный, днем юго-западный, южный умеренный. Ночью переменная облачность, без существенных осадков. Утром и днём преимущественно облачная погода, небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. На дорогах гололедица, водителям нужно быть осторожнее. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет понижаться.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Санкт-Петербурге выросли цены на шиномонтаж.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"