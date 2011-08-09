В Петербурге ожидается переменная облачность и гололедица на дорогах

Снега не ожидается.

Согласно прогнозу ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в Санкт-Петербурге ожидается переменная облачность и отсутствие осадков.

Ветер будет юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит -2…-4 градуса, днём -1…+1 градус. На дорогах местами ожидается гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Водителям и пешеходам следует быть внимательными и осторожными на дорогах из-за возможной гололедицы.

Ранее Piter.TV сообщал, парад планет 2025 года в Петербурге: где, как и когда наблюдать за явлением.

Фото: Изображение сгенерировано нейросетью "Шедеврум"