В День Победы в Петербурге потеплеет до +13 градусов

Праздничный день пройдет без осадков.

В День Победы, 9 мая, в Петербурге ожидается переменная облачность. Прогноз погоды на завтра подготовили синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В начале ночи может пройти небольшой кратковременный дождь, а днем будет преимущественно без осадков. Днем порывы ветра составят 7-12 м/c, а воздух прогреется до +11...+13. У водоемов чуть холоднее — +8 градусов. Ночью будет +3...+5 градусов.

Начало мая 2021 года стало самым дождливым за последние 50 лет. В эту субботу выпало 13 мм осадков.

В Ленобласти в ночь на 9 мая в регионе пройдет кратковременный дождь, но днем осадков не ожидается.

Фото: Piter.TV