В Петербурге 31 декабря потеплеет до +1 градуса

Петербуржцам стоит быть готовыми к мокрому снегу и мороси.

В последний день года ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью пройдет небольшой снег, днем же петербуржцам стоит быть готовыми к мокрому снегу и мороси. Утром и днем в некоторых районах возможны налипание мокрого снега и слабый гололед.

День пройдет в сопровождении юго-западного, западного умеренного ветра. Температура воздуха ночью составит -6…-8 градусов, днем ожидается до +1…-1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.

В последний день года Ленобласть ждет плюсовая температура и мокрый снег. По данным синоптиков, в ночь на пятницу столбики термометров покажут +5-10 градусов, местами похолодает до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -1 – -4 градуса.

Фото: Piter.TV