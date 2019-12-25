В Петербурге 31 декабря потеплеет до +1 градуса

В последний день года ожидается облачная с прояснениями погода. Об этом рассказали синоптики ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью пройдет небольшой снег, днем же петербуржцам стоит быть готовыми к мокрому снегу и мороси. Утром и днем в некоторых районах возможны налипание мокрого снега и слабый гололед.
День пройдет в сопровождении юго-западного, западного умеренного ветра. Температура воздуха ночью составит -6…-8 градусов, днем ожидается до +1…-1 градусов. Атмосферное давление будет понижаться.
В последний день года Ленобласть ждет плюсовая температура и мокрый снег. По данным синоптиков, в ночь на пятницу столбики термометров покажут +5-10 градусов, местами похолодает до -15 градусов. Днем температура воздуха составит -1 – -4 градуса.
Фото: Piter.TV
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