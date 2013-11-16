В последний день года Ленобласть ждет плюсовая температура и мокрый снег

Ночью будет идти снег, а днем небольшие, местами умеренные осадки: на западе мокрый снег, морось, на востоке снег, мокрый снег.

В пятницу, 31 декабря, в Ленинградской области ожидается слабая метель и плюсовая температура. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

По данным синоптиков, в ночь на пятницу столбики термометров покажут минус 5-10 градусов, местами похолодает до минус 15 градусов. Днем температура воздуха составит плюс 1 – минус 4 градуса.

Ночью будет идти снег, а днем небольшие, местами умеренные осадки: на западе мокрый снег, морось, на востоке снег, мокрый снег. Утром и днем пройдет слабая метель. направление ветра будет меняться: с южного, юго-западного ночью, днем юго-западный, западный. Его скорость составит 8-13 метров в секунду.

В МЧС предупредили автомобилистов о гололедице на дорогах.

Ранее стало известно, какая погода ждет петербуржцев в январе 2022 года. В январе следующего года погода будет изменчивой: горожан ждут, и дни с нулевой температурой, и морозные.

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