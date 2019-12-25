Во вторник столбики термометров в Петербурге опустятся до -8 градусов

В городе ожидается облачная с прояснениями погода.

Во вторник, 28 декабря, синоптическую ситуацию в Петербурге будет определять северная периферия антициклона. Об этом на своей странице в Facebook рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В городе ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха составит -6…-8 градусов. В город нагрянет южный ветер, порывы которого достигнут до 2-7 м/с. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 764 мм рт. ст., что выше нормы.

В Ленобласти во вторник также ожидается облачная с прояснениями погода. Местами в регионе пройдёт небольшой снег. Ночью столбик термометра опустится до -18..-13 градусов, местами на севере до -23 градусов. Днем станет немного теплее, термометр будет показывать -10..-5, на западе местами -3 градуса. На дорогах гололедица.

Фото: Piter.TV