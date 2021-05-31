В Петербурге в первую неделю лета температура поднимется до +25 градусов

Но при этом в начале недели будут очень холодные ночи.

Главный синоптик Петербурга Александр Колесов рассказал 78.ru, какую погоду ждать в городе и окрестностях в первые дни лета.

По словам синоптика, воздух в городе постепенно начнет прогреваться. В первый день лета воздух прогреется до +18..+20 градусов, 2 июня будет примерно такая же погода. Уже в четверг можно ожидать потепления до +21..+23 градусов и в пятницу возможно +25 градусов.

Но при этом в начале недели будут очень холодные ночи. В Ленобласти ночью будет +3..+8 градусов, на юго-востоке даже возможны заморозки.

Белые ночи начались в Петербурге 31 мая.

Фото: Piter.tv