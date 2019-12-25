В Петербурге в мае среднемесячная температура составила +12 градусов

Солнце в этом мае светило все дни месяца.

В мае в Петербурге среднемесячная температура воздуха составила +12 градусов. третий весенний месяц в этом году стал теплее, чем в 2022. Об этом рассказал главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов.

Осадков в Петербурге выпало мало, всего 16, 9 мм. Солнце в этом мае светило все дни месяца. Последний раз 31 день солнце светило в мае 2008 года. Солнечное сияние в этом месяце – 323,4 часа. Наиболее солнечными стали вторая и третья декады мая.

Самый жаркий день 24 мая +24,7 градуса, а самый холодный – 5 мая – со снегом и максимальной температурой +5,8 градуса, а также единственной отрицательной температурой ночью -0,4 градуса.

В Петербурге 1 июня температура будет на 6-7 градусов ниже климатической нормы.

Фото: Piter.tv