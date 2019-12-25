В Ленобласти в понедельник пройдет сильный снег и подует штормовой ветер

В прибрежных районах будет задувать до 23 м/с.

Неделя в Ленобласти неделя начнется с ухудшения погодных условий. Утром в регионе начнется снегопад, в отдельных районах ожидается метель. На дорогах местами гололед. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северо-восточный, восточный ветер со скоростью 8-13 м/с, местами порывы будут достигать 15-20 м/с. В прибрежных районах будет задувать до 23 м/с.

Ночью столбики термометров покажут -7...-12 гр., днем синоптики обещают до -6...-11 гр. мороза. Давление будет понижаться.

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