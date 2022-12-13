В Ленобласти 8 марта ожидается метель и до -4 градусов

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -13...-18.

В Ленинградской области в Международный женский день ожидается облачная погода, следует из прогноза ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью 8 марта в большинстве районов пройдёт небольшой, на западе местами умеренный снег. Утром и днём также ожидается снег, местами сильный. В отдельных районах метель. Ветер ночью и в первой половине дня восточный, юго-восточный 8-13 м/с, во второй половине дня южный, юго-западный 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью -7...-12 градусов, местами -13...-18, днем +1...-4 градуса. На дорогах гололедица, сложная обстановка. Атмосферное давление будет понижаться.

Петербург также встретит 8 марта январской погодой.

Фото: Piter.tv; МЧС