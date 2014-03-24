Кратковременный дождь и прохлада ожидаются в Ленобласти 4 сентября

Воздух прогреется до +8...+13 градусов.

В воскресенье, 4 сентября, день будет дождливым и холодным. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов небо затянет лиловыми облаками, выпадут осадки. Подует северо-западный ветер со скоростью 5-10 м/с. Ночью температура воздуха составит +2...+7 градусов, днем потеплеет +8...+13 градусов.

Ранее на Piter.tv: в большинстве районов Петербурга пройдут дожди сегодня.

Фото: Piter.tv, пресс-служба ГУ МЧС по региону