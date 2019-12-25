В большинстве районов Петербурга пройдут дожди сегодня

Столбики термометров покажут +9...+14 градусов.

Сегодня, 3 сентября, в большинстве районов Петербурга выпадут осадки. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра.

В прибрежных районах возможны ливни. Утро в Северной столице было ясным, но днем ожидается пасмурная погода. Временами на небе можно будет увидеть солнце.

Столбики термометров покажут +9...+14 градусов. Подует северо-западный, западный ветер. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст.

Ранее на Piter.tv: в российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч.

Фото: Pexels