В большинстве районов Петербурга пройдут дожди сегодня

Сегодня, 3 сентября, в большинстве районов Петербурга выпадут осадки. Об этом сообщили синоптики Северо-Западного Гидрометцентра.
В прибрежных районах возможны ливни. Утро в Северной столице было ясным, но днем ожидается пасмурная погода. Временами на небе можно будет увидеть солнце.
Столбики термометров покажут +9...+14 градусов. Подует северо-западный, западный ветер. Атмосферное давление составит 764 мм рт. ст.
Ранее на Piter.tv: в российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч.
Фото: Pexels
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