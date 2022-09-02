В российском регионе сняли на видео редкий гигантский смерч. Инцидент произошел в Анивском районе острова Сахалин. Ролик опубликовали в социальных сетях местные жители. Они показали, как воронка разворачивается над гладью воды.
Смотрите, ребята, торнадо! Прикинь, на Сахалине!
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Эксперты добавили, что появление смерчей в Сахалинской области является редким природным явлением. Оно больше характерно для тропических зон и широт. В частности, их можно часто видеть в Сочи и ближайших территориях. Синоптики заметили, что на Сахалине смерч мог сформироваться из-за большого скопления кучевых облаков и мощного циклона, который пришел в регион.
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Фото и видео: Telegram / ИНЦИДЕНТ|САХАЛИН
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