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Пасмурная погода и плюсовая температура сохранится в Ленобласти в воскресенье
Сегодня, 17:59
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Пасмурная погода и плюсовая температура сохранится в Ленобласти в воскресенье

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В регионе выпадут осадки.

В воскресенье, 26 марта, в Ленобласти обещают пасмурную и дождливую погоду. Небо затянет серыми облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет умеренный дождь, ночью выпадет мокрый снег. В темное время суток подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем он усилится до 4-9 м/с. 

Кроме того, ночью подморозит до -2 градусов. Уже утром столбики термометров покажут 0 градусов, а днем обещают до +8. 

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем  понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти помощь спасателей понадобилась 9 рыбакам.

Фото: pxhere

Теги: ленобласть, мчс, погода в ленобласти
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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