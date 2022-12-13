Пасмурная погода и плюсовая температура сохранится в Ленобласти в воскресенье

В регионе выпадут осадки.

В воскресенье, 26 марта, в Ленобласти обещают пасмурную и дождливую погоду. Небо затянет серыми облаками. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

В большинстве районов пройдет умеренный дождь, ночью выпадет мокрый снег. В темное время суток подует юго-восточный ветер со скоростью 3-8 м/с. Днем он усилится до 4-9 м/с.

Кроме того, ночью подморозит до -2 градусов. Уже утром столбики термометров покажут 0 градусов, а днем обещают до +8.

На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет ночью повышаться, днем понижаться.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти помощь спасателей понадобилась 9 рыбакам.

Фото: pxhere