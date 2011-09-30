В воскресенье в Ленобласти ожидается мороз

Ночью местами похолодает до -11...-16 градусов.

В воскресенье, 20 ноября, в Ленобласть придет стужа. День будет облачным, но солнце все-таки покажется. В большинстве районов выпадет снег. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Подует северо-восточный, восточный, юго-восточный ветер со скоростью 6-11 м/с. Ночью температура воздуха составит -4...-9 градусов, в некоторых районах подморозит до -11...-16 градусов. Днем столбики термометров покажут -3...-8 градусов.

Дороги покроются льдом. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

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Фото: Pxhere