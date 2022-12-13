В Ленобласти 1 мая обещают снежную крупу и небольшой дождь

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.

На Первомай в Ленобласти будет прохладно. Днем в регионе выпадет снежная крупа и пройдут дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью подморозит до -1...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов.

Ночью подует западный ветер со скоростью 4-9 м/с, днем порывы будут достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

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