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В Ленобласти 1 мая обещают снежную крупу и небольшой дождь
Сегодня, 17:36
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В Ленобласти 1 мая обещают снежную крупу и небольшой дождь

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Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду.

На Первомай в Ленобласти будет прохладно. Днем в регионе выпадет снежная крупа и пройдут дожди. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со  ссылкой ГБУ "Северо-Западное УГМС". 

Синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Ночью подморозит до -1...+4 градусов. Днем воздух прогреется до +8...+13 градусов. 

Ночью подует западный ветер со скоростью  4-9 м/с, днем порывы будут достигать 6-11 м/с. Атмосферное давление будет слабо повышаться.

Ранее на Piter.tv: стало известно, какая погода ждет петербуржцев 1 Мая.

Фото: Pxhere

Теги: ленобласть, первомай, прогноз погоды, снежная крупа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня, Новости Ленинградской области,

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